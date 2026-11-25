Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-24» с двумя тайконавтами и первым в истории иностранным участником экипажа китайской орбитальной станции успешно вышел на заданную орбиту. На борту находится пакистанский космонавт Мухаммад Зишан Али, который станет первым иностранцем, посетившим станцию «Тяньгун». Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полётов КНР.

Китай вывел на орбиту космический корабль «Шэньчжоу-24» с тремя космонавтами. Видео © X / CNSpaceStation

Запуск состоялся 25 ноября в 08:18 по пекинскому времени (03:18 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Для вывода корабля использовали ракету-носитель «Чанчжэн-2F». После отделения от ракеты аппарат достиг расчётной орбиты, системы корабля функционируют штатно.

В экипаж вошли китайские тайконавты Тан Хунбо и У И, а также представитель Пакистана Мухаммад Зишан Али. Тан Хунбо командует экспедицией, для него это уже третий космический полёт. У И впервые отправился на орбиту, а Али участвует в миссии в качестве специалиста по полезной нагрузке.

Согласно плану полёта, примерно через три с половиной часа после старта корабль должен провести автономное сближение и пристыковаться к переднему стыковочному узлу базового модуля «Тяньхэ» китайской станции. Таким образом, на орбите сформируется комплекс из трёх кораблей и трёх модулей.

Участие пакистанского космонавта стало историческим событием для китайской пилотируемой программы. Али прошёл семь месяцев подготовки в КНР и проведёт на станции короткую исследовательскую миссию. После её завершения он должен вернуться на Землю на корабле «Шэньчжоу-23». Это также первый случай участия иностранного гражданина в пилотируемой космической программе Китая.

Во время экспедиции экипажу предстоит выполнить около 90 научных экспериментов и технических испытаний. Они охватят биологию, материаловедение, фундаментальную физику, космическую медицину, изучение поведения жидкостей и процессов горения в условиях микрогравитации.

В частности, учёные рассчитывают получить новые данные о механизмах старения сосудов и изменениях работы головного мозга в космосе, проверить технологии эффективного теплообмена и пожаротушения, а также продолжить исследования в области защиты здоровья космонавтов.

Особенностью нынешней смены экипажей станет годовое пребывание на орбите китайского тайконавта Чжу Янчжу. Он останется на станции после возвращения предыдущей экспедиции, чтобы принять участие в исследованиях воздействия длительного космического полёта на организм человека.