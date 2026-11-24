Китай приблизился к новому этапу подготовки первой в своей истории пилотируемой высадки на Луну. В ближайшее время страна проведёт серию испытаний ракеты-носителя и космического корабля нового поколения. Об этом на пресс-конференции 24 ноября сообщил официальный представитель управления программы пилотируемых космических полётов КНР Чжан Цзинбо.

На космодроме Вэньчан на острове Хайнань специалисты проверят совместную работу ракеты «Чанчжэн-10А» и корабля «Мэнчжоу». Предстоит отработать процедуры запуска и взаимодействие всех систем. После этого состоятся лётные испытания ракеты семейства «Чанчжэн-10».

Параллельно китайские инженеры готовятся к первому полёту лунного посадочного модуля «Ланьюэ». Работы идут в соответствии с намеченным графиком.

Пекин намерен высадить человека на поверхность естественного спутника Земли к 2030 году. Согласно ранее представленному плану экспедиции, для доставки пилотируемого корабля и посадочного модуля в космос задействуют две отдельные ракеты. Стыковка аппаратов произойдёт уже на орбите Луны.

Тем временем Россия и Китай обсуждают совместные космические миссии на Луну и Марс. А у США возникли сложности с собственной лунной программой: запланированная на 2028 год высадка американских астронавтов оказалась под угрозой переноса из-за задержек с разработкой скафандров.