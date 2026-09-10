Китайская блогерша на ВЭФ продала товары свыше 100 российских компаний на 1 млрд

Китайская блогерша Ян Жуньсинь, известная как Даньдань, помогла российским компаниям продать продукцию более чем на 1 млрд рублей во время онлайн-фестиваля «Сделано в России» на XI Восточном экономическом форуме.

За семь часов трансляция собрала более 30 млн просмотров. В эфире представили товары свыше 100 российских компаний — крабов, мёд, шоколад, чипсы и другую продукцию. Об этом Даньдань рассказала журналисту ИС «Вести» Марии Кудрявцевой.

«Мы продавали крабов, мёд, шоколад — больше ста компаний. Мне больше всего понравились чипсы. У вас картошка вкусная и крабы очень вкусные», — поделилась блогерша.

Даньдань также заявила, что собирается снова приехать в Россию. По её словам, участие в фестивале оставило у неё положительные впечатления.

Как рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, трансляция проходила во Владивостоке, а товары для неё блогерша отбирала лично. В фестивале участвовали производители из 50 регионов России, представившие более 250 товарных позиций.

История с миллиардными продажами стала продолжением успешного старта на ВЭФ. Лишь за пять минут после начала блогерша продала товаров из России на 17 млн рублей. Тогда в эфире показывали продукты, косметику, товары для дома и другую продукцию российских производителей. Формат стриминговой торговли позволяет зрителям сразу оформлять покупки во время трансляции.