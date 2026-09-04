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Опубликовано 4 сентября, 14:53

Китайская блогерша за пять минут продала товаров из России на 17 млн рублей

Обложка © Telegram / Юань да Марья

Обложка © Telegram / Юань да Марья

Китайская блогерша Ян Жуньсинь, известная как Даньдань, за первые пять минут стрима на Восточном экономическом форуме продала российских товаров на 17 млн рублей. Трансляция проходила в рамках фестиваля «Сделано в России», организованного Российским экспортным центром.

Даньдань считается одной из крупнейших китайских инфлюенсеров в сфере электронной торговли. Её аудитория на платформе Kuaishou приближается к 100 млн подписчиков, а с 2019 года она провела более 500 торговых эфиров.

Во Владивостоке блогер представляла китайской аудитории продукты, косметику, товары для дома и другую продукцию российских производителей. Формат позволяет зрителю одновременно смотреть презентацию товара и сразу оформлять покупку во время трансляции.

Для Даньдань это уже второй крупный проект с российскими брендами. В мае 2025 года она провела шестичасовой эфир в Москве, во время которого китайские зрители купили российской продукции более чем на 1 млрд рублей. Тогда в трансляции представили свыше 100 товаров от 62 компаний, а отдельные позиции распродавались за несколько секунд.

Сам рынок стриминговой торговли в Китае построен вокруг прямых продаж через блогеров: ведущие демонстрируют товар, отвечают зрителям и предлагают приобрести его прямо во время эфира. Для российских производителей такой формат становится одним из способов быстро выйти на многомиллионную китайскую аудиторию.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Даньдань запустила на ВЭФ отдельный стрим с российскими товарами в рамках фестиваля «Сделано в России». В прошлом году её московский эфир собрал 11,3 млн просмотров и принёс более 1 млрд рублей продаж. Теперь Российский экспортный центр использует этот формат для дальнейшего продвижения отечественных брендов в Китае.

Больше новостей о промышленности, импорте и российском рынке — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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