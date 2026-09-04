Китайская блогерша за пять минут продала товаров из России на 17 млн рублей

Китайская блогерша Ян Жуньсинь, известная как Даньдань, за первые пять минут стрима на Восточном экономическом форуме продала российских товаров на 17 млн рублей. Трансляция проходила в рамках фестиваля «Сделано в России», организованного Российским экспортным центром.

Даньдань считается одной из крупнейших китайских инфлюенсеров в сфере электронной торговли. Её аудитория на платформе Kuaishou приближается к 100 млн подписчиков, а с 2019 года она провела более 500 торговых эфиров.

Во Владивостоке блогер представляла китайской аудитории продукты, косметику, товары для дома и другую продукцию российских производителей. Формат позволяет зрителю одновременно смотреть презентацию товара и сразу оформлять покупку во время трансляции.

Для Даньдань это уже второй крупный проект с российскими брендами. В мае 2025 года она провела шестичасовой эфир в Москве, во время которого китайские зрители купили российской продукции более чем на 1 млрд рублей. Тогда в трансляции представили свыше 100 товаров от 62 компаний, а отдельные позиции распродавались за несколько секунд.

Сам рынок стриминговой торговли в Китае построен вокруг прямых продаж через блогеров: ведущие демонстрируют товар, отвечают зрителям и предлагают приобрести его прямо во время эфира. Для российских производителей такой формат становится одним из способов быстро выйти на многомиллионную китайскую аудиторию.

Ранее Life.ru рассказывал, что Даньдань запустила на ВЭФ отдельный стрим с российскими товарами в рамках фестиваля «Сделано в России». В прошлом году её московский эфир собрал 11,3 млн просмотров и принёс более 1 млрд рублей продаж. Теперь Российский экспортный центр использует этот формат для дальнейшего продвижения отечественных брендов в Китае.