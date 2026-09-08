Товарооборот России и Китая за 8 месяцев вырос на 28,4%

Товарооборот России и Китая за восемь месяцев текущего года достиг 185,047 млрд долларов. Это на 28,4% превышает показатели аналогичного периода 2025-го, следует из данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР.

За отчётный период Китай поставил в РФ продукции на 84,675 млрд долларов. Прирост в этом направлении составил 30,7% относительно января–августа прошлого года.

Встречный поток из России в КНР увеличился на 26,5%. Его объём зафиксирован на уровне 100,372 млрд долларов.

Если рассматривать только август, то суммарный оборот между странами составил 25,603 млрд. Из них 13,752 млрд пришлось на российский экспорт, а 11,851 млрд — на китайский импорт в РФ.

Для сравнения: по итогам всего 2025 года оборот составлял 228,105 млрд долларов, что было на 6,9% ниже результата 2024-го.

Ранее ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин сообщил, что объём торговли России и Китая за три десятилетия увеличился более чем в 50 раз и теперь существенно превышает $200 млрд в год. По его словам, КНР остаётся крупнейшим торговым партнёром России. На страну приходится 34% российского товарооборота.