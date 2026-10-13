Китайские автомобили записали коды доступа к военным объектам в Норвегии

Арендованные китайские автомобили незаметно для норвежских военных записывали их перемещения и коды доступа к охраняемым объектам. Неожиданную функцию обнаружили во время масштабных учений под Осло, однако отказаться от машин солдаты не смогли — заменить транспорт оказалось нечем. Об этом сообщила газета Dagens Næringsliv.

Инцидент произошёл в сентябре на учениях «Столица», в которых участвовали около пяти тысяч военнослужащих. Норвежская армия отрабатывала защиту стратегических объектов, включая международный аэропорт Гардермуэн.

В какой-то момент солдаты обнаружили в памяти арендованных автомобилей видеозаписи, о существовании которых даже не подозревали. Камеры фиксировали, кто садился в машины, куда направлялись военные, кого перевозили и сколько времени проводили в определённых местах.

Но самым неприятным открытием стали записи кодов, которые военнослужащие вводили при открытии ворот и дверей закрытых объектов. По словам участника учений, лейтенанта Фредрика Бланка, находка стала серьёзным сюрпризом с точки зрения безопасности.

Как минимум два автомобиля оказались машинами китайского бренда Deepal, принадлежащего концерну Changan. Транспорт предоставила прокатная компания Hertz. Несмотря на обнаруженную проблему, военные продолжили пользоваться машинами до конца манёвров из-за нехватки альтернатив.

После учений записи удалили из памяти доступных военнослужащим автомобилей. Однако установить, сохранились ли копии где-либо ещё, не удалось. При этом доказательств передачи секретной информации китайским компаниям или другим третьим лицам нет.

История дошла до парламента Норвегии. Депутат Химаншу Гулати потребовал от министра обороны объяснить, насколько безопасно использовать китайские машины на военных объектах и почему существующие меры защиты не предотвратили запись конфиденциальных данных.

Ранее Life.ru рассказывал, какие автомобили способны следить за владельцами и передавать данные об их действиях. Эксперт Эльдар Муртазин предупреждал, что современные машины оснащены системами сбора телеметрии, аудио- и видеоинформации. По его словам, особое внимание к защите персональных данных необходимо при использовании автомобилей с постоянным подключением к интернету.