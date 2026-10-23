Китайские писатели на уроках литературы? Ректор РГПУ объяснил, почему это хорошая идея

Расширение списка произведений российской и китайской литературы в школьных программах двух стран поможет укрепить культурные связи и взаимопонимание между молодыми поколениями. Такое мнение в комментарии Life.ru выразил эксперт Минпросвещения, ректор Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Сергей Тарасов.

По его словам, при включении новых произведений в учебную программу важно учитывать возраст и интересы школьников. Книги должны не просто знакомить детей с зарубежной литературой, но и помогать им лучше понимать историю, традиции и культуру соседней страны.

Инициатива о взаимном расширении списка литературных произведений в школьных программах представляется важной и своевременной. Культурный диалог между Россией и Китаем выходит на новый уровень, и знакомство с литературным наследием двух стран — это основа для взаимопонимания будущих поколений. Сергей Тарасов Ректор Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена

Ректор подчеркнул, что Герценовский университет уже активно развивает образовательное сотрудничество с Китаем. В конце сентября в вузе открылся обновлённый Китайский центр, где проходят выставки, семинары, дискуссии и встречи с носителями языка. Сегодня университет сотрудничает с китайскими организациями в рамках 35 договоров, из которых 19 заключены с образовательными учреждениями КНР. В РГПУ учатся около 4,5 тысячи студентов из Китая — это 70% всех иностранных студентов вуза. Кроме того, с 2023 года университет выступает оператором Центров открытого образования на русском языке.

Сотрудничество выходит и за пределы гуманитарных дисциплин. На недавней российско-китайской конференции по искусственному интеллекту представители Герценовского университета предложили создать совместную лабораторию с Китайской национальной академией наук об образовании. Также обсуждаются совместные издательские и научные проекты. По мнению Тарасова, расширение литературного компонента в школьных программах станет ещё одним шагом к укреплению взаимного уважения между народами России и Китая.

Ранее Life.ru сообщал об инициативе вице-премьера Татьяны Голиковой расширить изучение китайской литературы в российских школах. Предложение предусматривает и более активное знакомство китайских школьников с русской классикой. При этом конкретные произведения, классы и формат их изучения пока не определены.