Китайских бизнесменов не пригласили на ужин с Си и Трампом в Белом доме

Руководители крупных китайских компаний не получили приглашений на государственный ужин в Белом доме во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с организацией мероприятия.

Несколько китайских топ-менеджеров специально прилетели в Вашингтон и рассчитывали принять участие в ужине в честь Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань. Однако окончательные приглашения бизнесменам так и не поступили.

По данным SCMP, вопрос об их присутствии обсуждался Вашингтоном и Пекином на протяжении нескольких недель и оставался открытым практически до последних часов перед мероприятием. Источники издания объяснили итоговое решение плохой коммуникацией между двумя правительствами, разным пониманием принципа взаимности и неопределённой позицией Белого дома по отношению к китайским инвестициям в США.

Всего на государственный ужин пригласили 134 человека, причём лишь 19 из них входили в китайскую делегацию. Зато среди гостей оказались крупнейшие представители американского бизнеса, включая Илона Маска, Дженсена Хуанга и других руководителей технологических компаний.

Сам Белый дом заранее сообщал, что на ужине будут присутствовать официальные делегации, представители бизнеса и государственные чиновники, однако персональный состав китайских предпринимателей в анонсе не раскрывался.

Ранее Life.ru сообщал, как прошёл государственный ужин Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Белом доме. Для лидеров двух стран подготовили меню с американскими продуктами и элементами китайской кухни, а для тоста выбрали калифорнийское игристое вино, отсылающее к историческому визиту Ричарда Никсона в Китай в 1972 году. Сам ужин стал одной из центральных церемониальных частей государственного визита китайского лидера.