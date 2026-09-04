Китайских учителей публично опозорили за плохие оценки учеников

Власти уезда Лэйбо (провинция Сычуань, Китай) извинились после скандала с публичным унижением учителей из-за низких результатов школьников. Педагогов вывели на сцену для групповых фотографий, а за их спинами на огромном экране разместили слово «позор», пишет South China Morning Post.

Инцидент произошёл 26 августа на совещании местных органов управления образованием. Более 20 учителей начальных классов сфотографировали на фоне данных о результатах учеников ниже 30 баллов из 100. Затем на сцену вышла ещё одна группа педагогов средней школы, где речь шла о показателях ниже 15 баллов.

В центре экрана в обоих случаях крупными иероглифами было написано «耻辱» — «позор» или «унижение». Фотографии разошлись по китайским соцсетям и вызвали широкий резонанс: по данным South China Morning Post, публикации об истории набрали более 100 миллионов просмотров.

28 августа правительство Лэйбо официально принесло извинения. Власти признали произошедшее «ошибочной практикой», проявившей неуважение к учителям и причинившей им серьёзный психологический вред.

Для разбирательства создана специальная рабочая группа. В администрации пообещали принять меры по итогам проверки и заявили о необходимости защищать достоинство педагогов.

Ранее Life.ru рассказывал о призыве Владимира Путина избавить российских учителей от лишней бюрократической нагрузки. Президент отмечал, что попытки сократить объём отчётности педагогов пока не всегда дают результат из-за устойчивости бюрократических требований. В апреле глава государства поручал существенно уменьшить бумажную нагрузку на учителей и других работников бюджетной сферы.