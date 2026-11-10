Британский автоконцерн Jaguar Land Rover (JLR) заподозрил китайскую компанию BYD в копировании технологий внедорожника Defender. В рамках судебного разбирательства в двух нидерландских офисах BYD изъяли электронные данные. Об этом сообщает The Guardian.

Следственные действия прошли ещё в августе в городах Схидам и Хофддорп. Судебные исполнители действовали с разрешения суда по инициативе JLR. Целью было сохранить цифровые материалы, которые могли бы иметь значение для разбирательства.

Британский производитель предполагает, что специалисты BYD могли разобрать Land Rover Defender и использовать полученные технические решения при разработке внедорожника Ti7. Однако факт нарушения интеллектуальных прав пока не доказан. Предварительное судебное заседание назначено на 11 ноября в Гааге. Суду предстоит оценить основания для дальнейшего рассмотрения претензий JLR. Представители обеих компаний отказались комментировать продолжающееся разбирательство.

Спор возник накануне выхода китайского внедорожника на британский рынок. BYD Ti7 продаётся в Китае с сентября 2025 года, а поставки покупателям в Великобритании планируются с января 2027-го. Семиместная гибридная модель будет стоить от 47 995 фунтов стерлингов, тогда как Land Rover Defender 110 предлагается минимум за 68 465 фунтов. При этом британский внедорожник остаётся востребованным. С июля по сентябрь JLR продала частным покупателям 29 500 автомобилей Defender против 25 370 за аналогичный период прошлого года.

Это не первый подобный спор для Jaguar Land Rover. В 2019 году концерн выиграл судебное дело против китайской Jiangling Motor Corporation из-за сходства внедорожника Landwind X7 с Range Rover Evoque. Одновременно JLR сотрудничает с другими производителями из КНР, в частности с Chery, совместное предприятие с которой было создано в 2012 году.