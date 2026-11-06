Японская Toyota впервые за четыре с половиной года возобновила общение с российскими автомобилистами в социальных сетях, однако возвращаться к официальным поставкам машин пока не собирается. Об этом Autonews.ru сообщила представитель российского офиса компании Евгения Ларина.

«В данный момент мы не планируем возобновление поставок автомобилей», — подчеркнула она.

Поводом для обсуждения возможного возвращения бренда стали новые публикации в российских аккаунтах Toyota. После перерыва, продолжавшегося с февраля 2022 года, компания вновь начала размещать сообщения во «ВКонтакте» и Telegram, а также отвечать подписчикам.

В одном из комментариев представители марки заявили, что Toyota не уходила с российского рынка. Позднее эту запись удалили. Однако речь шла не о возобновлении продаж, а о сохранении сервисной поддержки владельцев автомобилей.

В частности, официальные дилеры продолжают проводить техническое обслуживание и сервисные кампании, а российское подразделение компании обеспечивает поставки оригинальных запчастей.

В Toyota также подтвердили, что поддерживают контакты с дилерскими сетями. По словам представителей бренда, такие встречи посвящены послепродажному обслуживанию уже проданных автомобилей, а не подготовке к новым поставкам.

Японский производитель приостановил импорт машин в Россию в 2022 году, а в 2023-м продал завод в Санкт-Петербурге и другие активы структуре ФГУП «НАМИ». Сделка не предусматривала права обратного выкупа. Поэтому нынешняя активность компании в соцсетях пока не означает полноценного возвращения на российский авторынок.

Ранее Life.ru сообщал, что девять иностранных автопроизводителей, объявлявших об уходе с российского рынка, сохранили в стране дочерние структуры. Согласно исследованию Rusprofile, среди них оказались Toyota, Mitsubishi Motors, Honda, Suzuki, BMW и другие марки. Некоторые компании продолжают получать выручку от деятельности своих российских подразделений.