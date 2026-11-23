Суд в Гааге запретил китайскому автопроизводителю BYD продавать внедорожник Ti7 на территории Евросоюза из-за сходства с британским Land Rover Defender. Судья счёл, что дизайн китайской модели нарушает зарегистрированные права Jaguar Land Rover (JLR), сообщает Reuters.

При сравнении автомобилей суд обратил внимание на характерные особенности кузова, включая силуэт, пропорции, форму колёсных а срок и оформление боковых панелей. По мнению суда, эти элементы создают практически такое же общее впечатление, как защищённый дизайн Defender.

Решение вынесли 20 ноября, а запрет должен вступить в силу спустя неделю. До разрешения спора BYD не сможет не только продавать и импортировать Ti7 в странах ЕС, но и производить внедорожник на своём новом заводе в Венгрии.

При этом ограничения не распространяются на британское подразделение BYD. Суд указал, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения требований к этой компании. Поставки семиместного Ti7 покупателям в Великобритании ранее планировалось начать в январе 2027 года.

Китайский производитель отверг обвинения в копировании. В BYD заявили, что автомобиль разработан самостоятельно и не нарушает интеллектуальные права Jaguar Land Rover. Компания намерена обжаловать судебное решение.