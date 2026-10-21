Китайский робот-телохранитель научился драться и теперь готов умереть за хозяина

Китайская компания Unitree Robotics представила человекоподобного робота H2-X, который в демонстрационном ролике защищает людей от нападений и помогает при автомобильных авариях. Разработчики показали, как машина выполняет боевые приёмы, приподнимает автомобиль и принимает на себя удар движущегося транспорта. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на презентацию производителя.

Китайский робот-телохранитель показал, как защитит хозяина от ножа и машины. Видео © X / Unitree

Новинка получила название H2-X Kung Fu Legend Guardian. В опубликованном видео робот демонстрирует удары руками и ногами, акробатические прыжки и способность сохранять равновесие после падения с высоты. Во время одного из испытаний гуманоид наносит удары по автомобилю, повреждая его кузов и стекло.

Отдельную часть презентации разработчики посвятили защите людей. В одном из эпизодов H2-X встаёт между женщиной и нападающим с ножом. В другом робот приподнимает переднюю часть легкового автомобиля, чтобы человек смог вытащить манекен из-под машины.

Также производитель показал сцену предотвращения наезда. Робот отталкивает манекен с траектории движения автомобиля, после чего сам оказывается под колёсами. Все эти эпизоды представляют собой постановочные демонстрации, а не реальные случаи спасения людей.

По заявлению Unitree Robotics, максимальная продолжительность работы H2-X в режиме стояния достигает примерно восьми часов. При этом компания не утверждает, что робот способен непрерывно выполнять сложные физические действия в течение всего этого времени.

Производитель также обратился к будущим пользователям с просьбой обращаться с роботом безопасно и дружелюбно. Соответствующее предупреждение появилось в публикации компании, посвящённой новой модели.

Вместе с тем Unitree пока не уточнила, выполнял ли гуманоид показанные действия самостоятельно, по заранее подготовленной программе или под дистанционным управлением. Способность H2-X распознавать угрозы и принимать решения в реальных чрезвычайных ситуациях также не подтверждена. Стоимость новинки и сроки начала продаж компания не объявила.