Человекоподобные роботы станцевали вальс вместе с людьми на открытии 48-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Шанхае. Видео необычного номера опубликовала китайская роботехническая компания Unitree.

Роботы станцевали вальс с людьми на открытии WorldSkills в Китае. Видео © X / Unitree

В представлении участвовали 20 полноразмерных гуманоидных роботов и 120 артистов. Сначала машины появились на сцене в костюмах и масках вместе с танцорами, а затем раскрыли себя перед зрителями.

Кульминацией стали шесть пар из роботов и девушек. Гуманоиды протягивали партнёршам руки, после чего вместе с ними выполняли элементы вальса — держались за руки, вращались и двигались практически вплотную друг к другу.

Создатели номера назвали его первым в мире автономным групповым танцевальным выступлением полноразмерных человекоподобных роботов. Во время номера машины использовали системы позиционирования и планирования маршрута, чтобы ориентироваться на сцене и избегать столкновений.

Подготовка потребовала нескольких месяцев репетиций и сотен тестов. Танцоров постепенно приучали работать рядом с тяжёлыми машинами: сначала дистанция между ними составляла несколько метров, а затем её сокращали вплоть до непосредственного контакта.

Сам WorldSkills стартовал в Шанхае вечером 22 сентября. В 48-м чемпионате участвуют 1385 молодых специалистов из 68 стран и регионов, соревнования проходят по 64 профессиональным компетенциям.

Ранее в Сан-Франциско прошёл первый бой человека с гуманоидным роботом. Инфлюенсер Фрэнки Лапенна вышел против андроида T800 от китайского стартапа EngineAI. Робот точным прямым ударом сбил его с ног, и Лапенна не смог продолжить поединок, хотя, по его словам, сам так сильно бил андроида, что сломал ему руку.