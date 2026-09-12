Китайский след в ударе по США: Иран мог наводить ракеты по спутниковым снимкам
WSJ: Иран использовал китайские спутниковые снимки для удара по базе США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Иран использовал спутниковые снимки высокого разрешения от китайских компаний перед ударом по американской авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Речь идёт об атаке 17 июля. В результате удара погибли трое американских военнослужащих, ещё несколько получили ранения. По данным издания, Тегеран получил изображения базы как до атаки, так и после неё. Американская сторона считает, что снимки могли помочь выбрать цели и оценить последствия удара.
При этом чиновники США не назвали китайские компании, которые якобы передавали данные.
Американские представители передали свои выводы китайской стороне. В КНР их оспорили и потребовали доказательств. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что сотрудничество Пекина с Тегераном соответствует международному праву.
WSJ называет этот эпизод самым серьёзным на сегодняшний день свидетельством того, что доступ Ирана к китайским спутниковым данным мог иметь прямые последствия для американских военных. Ранее США уже вводили санкции против китайских компаний, которых подозревали в передаче Ирану спутниковых изображений.
Ранее Life.ru писал, что данные приложения Strava могли помочь Ирану отслеживать перемещения американских военных. Среди объектов, где военнослужащие оставляли цифровые следы, была и база Муваффак Салти в Иордании. Именно по ней 17 июля был нанесён удар, после которого погибли трое американских военных.
Больше новостей о вооружениях, разведке и военной инфраструктуре — в разделе «Армия» на Life.ru.