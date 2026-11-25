Продажи новых премиальных автомобилей в России за девять месяцев 2026 года выросли на 18,4%, достигнув 94,15 тысячи экземпляров. Лидером сегмента стал китайский Tank, обогнавший немецкий BMW, сообщает URA.RU со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

С января по сентябрь россияне приобрели 11,8 тысячи автомобилей Tank и 11,2 тысячи машин BMW. Тройку лидеров замкнул китайский Voyah с результатом в 10,8 тысячи проданных автомобилей.

Гендиректор аналитической группы Татьяна Акимова связала происходящее с изменением структуры рынка. Китайские производители расширяют ассортимент гибридов и электромобилей, а европейские марки сохраняют аудиторию благодаря альтернативным каналам поставок.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин отметил, что обеспеченные покупатели меньше зависят от доступности автокредитов. Это позволяет премиальному сегменту демонстрировать большую устойчивость на фоне стагнации массового рынка.

Однако уже осенью положительная динамика ослабла. В октябре, по словам Акимовой, количество регистраций премиальных автомобилей сократилось примерно на 30% относительно аналогичного периода прошлого года.