«Китайцы» заполонили дороги: Где в России больше всего любят машины из Поднебесной

Больше всего автомобилей китайских марок в России зарегистрировано в Москве — 542,1 тысячи машин. Об этом сообщили аналитики «Автостата».

Второе место по числу китайских автомобилей заняла Московская область — там зарегистрировано 297,6 тысячи машин из КНР. На третьей строчке оказался Санкт-Петербург с показателем 193,5 тысячи автомобилей.

В пятёрку регионов с наибольшим количеством китайских машин также вошли Краснодарский край — 161,2 тысячи автомобилей и Татарстан — 114,6 тысячи. В остальных субъектах России число зарегистрированных машин из Китая не превышает 100 тысяч.

Если смотреть по федеральным округам, то больше всего китайских автомобилей приходится на Центральный округ — 37,3% от общего количества. Далее идут Приволжский округ с долей 19,8% и Северо-Западный — 13,1%. В целом автомобили китайских брендов занимают 7,2% российского рынка зарегистрированных легковых машин. Меньше всего таких автомобилей оказалось на Дальнем Востоке — 1,1% от общего числа.

Ранее Life.ru писал, что автомобили в России за пять лет подорожали в два раза. На рост цен повлияли изменение структуры рынка, удорожание комплектующих и увеличение доли автомобилей иностранных марок, включая китайские модели.