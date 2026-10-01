Киты вышли на охоту прямо у берегов Владивостока

Киты появились недалеко от Русского моста во Владивостоке. Очевидцы встретили морских гигантов во время прогулки на катере 29 сентября, передаёт Telegram-канал PrimaMedia.Приморье.

Киты вышли на охоту у берегов Владивостока. Видео © Telegram / PrimaMedia.Приморье

Животные регулярно показывались над поверхностью воды рядом с судном. Пассажиры успели заснять несколько моментов встречи.

Предварительно, это были малые полосатики — киты Минке.Это одни из самых небольших усатых китов. Обычно они вырастают примерно до 7–10 метров и весят несколько тонн. Обитают почти во всех океанах, чаще встречаются в холодных и умеренных водах, питаются в основном крилем и мелкой стайной рыбой. Эти киты довольно быстрые и подвижные, нередко подходят близко к лодкам, но обычно не образуют больших групп.

Ранее на одном из популярных пляжей Ливадии в Приморском крае нашли тушу мёртвого кита. Животное вынесло на берег в самый разгар жаркого дня, когда побережье было заполнено отдыхающими. Предварительно, это тоже был кит Минке.