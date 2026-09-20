Клавиатура, телефон и кнопка лифта: Врач назвала самые «грязные» места в офисе

Клавиатура, компьютерная мышь и другие часто используемые предметы могут накапливать большое количество микроорганизмов в офисе. Об этом «Абзацу» рассказала врач-инфекционист Марият Мухина.

По словам специалиста, особенно благоприятные условия возникают, если сотрудник ест прямо за рабочим столом. Между клавишами остаются крошки, а на поверхности оседают частицы кожи и следы косметики. Дополнительно бактерии постоянно переносятся на технику с рук.

В список предметов, требующих регулярной очистки, врач включила также стационарные и мобильные телефоны. На них могут оставаться частицы кожи и капли слюны, а смартфоны дополнительно контактируют с карманами и сумками.

«Аналогично происходит и с дверными ручками, поручнями, кнопками лифтов: каждый сотрудник офиса оставляет на них свой «микробный след», стафилококки или кишечные бактерии», — отметила Мухина.

Ещё одним потенциальным источником микроорганизмов эксперт назвала плохо обслуживаемые системы кондиционирования и увлажнители. По её словам, при загрязнении и повышенной влажности там могут размножаться плесневые грибы и другие микроорганизмы.

Отдельного внимания заслуживает офисная кухня, где одной и той же посудой и поверхностями пользуются разные люди. Поэтому снизить количество потенциально опасных микроорганизмов помогают регулярная уборка рабочих мест, очистка часто используемых предметов и гигиена рук.

Ранее Life.ru рассказывал, что сразу после пробуждения постель лучше не заправлять. Эксперт объяснял, что за ночь бельё впитывает влагу и тепло, а если сразу накрыть кровать одеялом, внутри дольше сохраняется влажная среда, благоприятная для размножения микроорганизмов и пылевых клещей. Лучше дать постели проветриться и просохнуть, а уже потом застилать её.