«Теплица для бактерий»: почему постель лучше не заправлять сразу после пробуждения
Врач Галлямова посоветовала не заправлять постель сразу после пробуждения
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Заправлять постель сразу после пробуждения необязательно, так как накрытая одеялом тёплая кровать может создавать условия для размножения бактерий, предупредила доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова. По её словам, за ночь на белье остаются чешуйки кожи и кожное сало.
«И когда, естественно, мы закрываем все это одеялом, мы сохраняем и тепло, которое тоже благотворно влияет на бактерии. Делаем такую некую теплицу на какое-то время», — отметила собеседница «Абзаца».
В такой ситуации возрастают риски усиленного размножения бактерий и вирусов. Эксперт посоветовала заправлять кровать через 10 минут после завершения всех утренних процедур.
Ранее Life.ru рассказывал, какие предметы в квартире требуют особого внимания при уборке. Среди них — кухонные губки и разделочные доски: влага, остатки пищи и загрязнения в микротрещинах создают условия для размножения бактерий.
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