«Теплица для бактерий»: почему постель лучше не заправлять сразу после пробуждения

Заправлять постель сразу после пробуждения необязательно, так как накрытая одеялом тёплая кровать может создавать условия для размножения бактерий, предупредила доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова. По её словам, за ночь на белье остаются чешуйки кожи и кожное сало.

«И когда, естественно, мы закрываем все это одеялом, мы сохраняем и тепло, которое тоже благотворно влияет на бактерии. Делаем такую некую теплицу на какое-то время», — отметила собеседница «Абзаца».

В такой ситуации возрастают риски усиленного размножения бактерий и вирусов. Эксперт посоветовала заправлять кровать через 10 минут после завершения всех утренних процедур.

Ранее Life.ru рассказывал, какие предметы в квартире требуют особого внимания при уборке. Среди них — кухонные губки и разделочные доски: влага, остатки пищи и загрязнения в микротрещинах создают условия для размножения бактерий.