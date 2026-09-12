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Опубликовано 12 сентября, 06:35

«Теплица для бактерий»: почему постель лучше не заправлять сразу после пробуждения

Врач Галлямова посоветовала не заправлять постель сразу после пробуждения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Заправлять постель сразу после пробуждения необязательно, так как накрытая одеялом тёплая кровать может создавать условия для размножения бактерий, предупредила доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова. По её словам, за ночь на белье остаются чешуйки кожи и кожное сало.

«И когда, естественно, мы закрываем все это одеялом, мы сохраняем и тепло, которое тоже благотворно влияет на бактерии. Делаем такую некую теплицу на какое-то время», — отметила собеседница «Абзаца».

В такой ситуации возрастают риски усиленного размножения бактерий и вирусов. Эксперт посоветовала заправлять кровать через 10 минут после завершения всех утренних процедур.

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Борис Эльфанд
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