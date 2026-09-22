Клещам приготовиться: В России взялись за создание мРНК-вакцины от энцефалита

В Центре имени Гамалеи приступили к созданию экспериментальной мРНК-вакцины против клещевого энцефалита и уже провели исследования на животных. Об этом объявила руководитель лаборатории молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (Иркутск) Ирина Козлова.

Основой разработки стал штамм вируса из коллекции Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.

«Речь идёт о мРНК-вакцине», — сказала Козлова журналистам в ходе форума OpenBio-2026 в наукограде Кольцово.

По её словам, специалисты сформировали препарат на основе полученного материала и поместили его в липидные наночастицы, которые используются для доставки мРНК в организм.

Экспериментальные образцы затем протестировали на мышах. Исследователи оценивали способность разработки вызывать иммунный ответ. На этом этапе речь идёт об экспериментальной работе, а не о готовом препарате для применения у людей.

Технологию мРНК специалисты Центра Гамалеи развивают и в других направлениях. Ранее Life.ru рассказывал о завершении курса лечения первого пациента российской персонализированной мРНК-вакциной от меланомы.