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Опубликовано 15 сентября, 22:22

Первый пациент завершил курс лечения российской мРНК-вакциной от меланомы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pedro7merino

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pedro7merino

Первый пациент, получавший отечественную мРНК-вакцину для лечения меланомы кожи, завершил курс терапии. По словам специалистов, лечение прошло с положительным результатом, а препарат продолжают применять для новых пациентов.

О завершении первого курса сообщил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн. Он отметил, что сейчас лечение проходит второй пациент, а ещё несколько человек готовятся к началу терапии.

«Вот одному мы закончили введение мРНК-вакцины пациенту с неплохим результатом недели три назад. Сейчас второму — второе введение. Готовится ещё несколько пациентов», — рассказал Каприн ИС «Вести».

Речь идёт о персонализированной противоопухолевой вакцине «Неоонковак», которую создают с учётом особенностей опухоли конкретного человека. Препарат разработали специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи. До этого директор Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщал, что два пациента уже получили российскую вакцину от меланомы, а до конца года терапию планируют провести ещё десяткам человек.

12 препаратов уже готовы: Российская вакцина от меланомы выходит к пациентам
12 препаратов уже готовы: Российская вакцина от меланомы выходит к пациентам

Ранее Life.ru писал, что российскую персонализированную вакцину от меланомы включили в систему ОМС. Препарат «Неоонковак» создаётся индивидуально для каждого пациента на основе особенностей его опухоли и предназначен для терапии рака кожи. В 2026 году вакцину уже начали применять в клинической практике.

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Юния Ларсон
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