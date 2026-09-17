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Опубликовано 17 сентября, 10:58

Мурашко заявил, что новый состав вакцин от гриппа эффективнее старого

Михаил Мурашко. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Артём Пряхин

Михаил Мурашко. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Артём Пряхин

Новый состав вакцин для гриппа в России, принятый, согласно международным рекомендациям, эффективнее предыдущего. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе открытой лекции в РМАНПО, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов.

«Сегодня мы говорим о профилактике гриппа в период эпидподъёма. В этом году вакцина штамма содержит новый состав, более эффективный», — сказал он на открытой лекцией.

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Ранее в Москве открыли мобильные пункты вакцинации против гриппа. Речь идёт о 18 павильонах, которые расположены так, чтобы привиться можно было по дороге на работу, учёбу или домой, не посещая поликлинику.

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Матвей Константинов
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