Мурашко заявил, что новый состав вакцин от гриппа эффективнее старого

Новый состав вакцин для гриппа в России, принятый, согласно международным рекомендациям, эффективнее предыдущего. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе открытой лекции в РМАНПО, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов.

«Сегодня мы говорим о профилактике гриппа в период эпидподъёма. В этом году вакцина штамма содержит новый состав, более эффективный», — сказал он на открытой лекцией.

Ранее в Москве открыли мобильные пункты вакцинации против гриппа. Речь идёт о 18 павильонах, которые расположены так, чтобы привиться можно было по дороге на работу, учёбу или домой, не посещая поликлинику.