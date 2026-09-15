Путин обсудил с Поповой готовность к предстоящему сезону гриппа

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и поинтересовался готовностью службы к предстоящему сезону гриппа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин встретился с Поповой и спросил о готовности к сезону гриппа. Видео © kremlin.ru

«Тем более, что не за горами, как у нас в народе говорят, «гриппозный сезон». Всё-таки осенне-зимний период сложный с точки зрения поддержания необходимой должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличие вакцин и так далее. Как ситуация?» — поинтересовался Путин.

На встрече глава Роспотребнадзора также доложила президенту о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности в стране. Отдельно обсуждалась работа системы мониторинга инфекционных угроз.

Ранее Life.ru рассказывал, что иммунитет после прививки от гриппа формируется примерно за две-три недели. В Роспотребнадзоре называли сентябрь и октябрь оптимальным временем для вакцинации, чтобы организм успел сформировать защиту до сезонного подъёма заболеваемости. В сезоне 2026–2027 годов власти рассчитывают привить до 60% населения.