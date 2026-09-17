В Москве открыли 18 мобильных пунктов вакцинации против гриппа

Мобильные пункты вакцинации против гриппа начали работать возле 18 станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сделать прививку можно без предварительной записи. Пункты расположены так, чтобы москвичи могли пройти вакцинацию по дороге на работу, учёбу или домой, не посещая поликлинику отдельно: рядом с транспортными узлами, вокзалами, торговыми центрами и другими местами с большим потоком людей. В этом году они работают у станций девяти линий метро, МЦК, МЦД-2 и МЦД-3, включая площадки в Зеленограде и Новой Москве.

В будни мобильные кабинеты принимают горожан с 08:00 до 20:00. По субботам они открыты с 09:00 до 18:00, по воскресеньям — с 09:00 до 16:00. Вакцинация также доступна во всех городских поликлиниках и школах Москвы. Перед процедурой посетителей осматривает врач: он проверяет возможные противопоказания и принимает решение о допуске к прививке. После этого вакцинация занимает около 10–15 минут.

Ранее Life.ru. публиковал большой материал о вакцинации от гриппа 2026: когда началась, где сделать, мобильные пункты. В сезоне 2026–2027 годов состав вакцин полностью обновили: заменены все три штаммовых компонента. Роспотребнадзор называет оптимальным временем для вакцинации сентябрь и октябрь: иммунной системе требуется примерно две-три недели, чтобы сформировать защитный ответ до ожидаемого сезонного роста заболеваемости.