Российские войска приблизились к окружению подразделений ВСУ в районе Барвиновки Запорожской области после установления контроля над селом Воскресенка. Этот населённый пункт был последним препятствием на пути к смыканию «клещей», заявил штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Ивен. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Российский боец сообщил о новом котле для украинских войск в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Мы идём, получается, закрываем котёл [вокруг Барвиновки]. И вот этот населённый пункт Воскресенка остаётся один, чтобы закрыть клешни котла», — рассказал военнослужащий.

По его словам, украинские подразделения заранее подготовили Воскресенку к обороне. На подступах к селу были оборудованы укреплённые позиции, установлены заграждения из колючей проволоки и противотанковые ежи. Кроме того, ВСУ активно использовали беспилотники, пытаясь сдержать продвижение российских штурмовиков.

Несмотря на укрепления, подразделениям группировки «Восток», по словам бойца, удалось прорвать оборону противника. В операции участвовали военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии.

Об установлении контроля над Воскресенкой Минобороны России сообщило 11 ноября. В ведомстве заявили, что занятие населённого пункта позволило расширить подконтрольную территорию и создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений.