«Клещи смыкаются»: Российский боец рассказал о новом котле для ВСУ под Воскресенкой
Боец СВО с позывным Ивен сообщил о новом котле для ВСУ в Запорожской области
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские войска приблизились к окружению подразделений ВСУ в районе Барвиновки Запорожской области после установления контроля над селом Воскресенка. Этот населённый пункт был последним препятствием на пути к смыканию «клещей», заявил штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Ивен. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.
Российский боец сообщил о новом котле для украинских войск в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Мы идём, получается, закрываем котёл [вокруг Барвиновки]. И вот этот населённый пункт Воскресенка остаётся один, чтобы закрыть клешни котла», — рассказал военнослужащий.
По его словам, украинские подразделения заранее подготовили Воскресенку к обороне. На подступах к селу были оборудованы укреплённые позиции, установлены заграждения из колючей проволоки и противотанковые ежи. Кроме того, ВСУ активно использовали беспилотники, пытаясь сдержать продвижение российских штурмовиков.
Несмотря на укрепления, подразделениям группировки «Восток», по словам бойца, удалось прорвать оборону противника. В операции участвовали военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии.
Об установлении контроля над Воскресенкой Минобороны России сообщило 11 ноября. В ведомстве заявили, что занятие населённого пункта позволило расширить подконтрольную территорию и создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений.
Ранее Life.ru публиковал кадры боёв за Воскресенку. На видео Минобороны показало действия российских штурмовиков при преодолении укреплённых позиций противника. По информации ведомства, контроль над селом создал предпосылки для дальнейшего наступления на этом направлении.