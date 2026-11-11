Минобороны РФ показало кадры освобождения Воскресенки в Запорожской области
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Минобороны России опубликовало видеокадры освобождения населённого пункта Воскресенка в Запорожской области. На записи запечатлена операция штурмовых подразделений группировки войск «Восток», которые преодолели подготовленную оборону ВСУ и установили контроль над селом.
Боевая работа группы войск «Восток». Видео © Telegram / Минобороны России
В операции участвовали военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии. Как сообщили в Минобороны, российским бойцам удалось прорвать оборонительные рубежи противника и занять населённый пункт.
В ведомстве подчеркнули, что переход Воскресенки под контроль российских войск позволил расширить занимаемую территорию на этом участке фронта. Кроме того, по оценке Минобороны, это создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений в Запорожской области.
Напомним, сегодня в Минобороны РФ сообщили об освобождении Воскресенки в Запорожской области и Шиловки в ДНР. Первый населённый пункт заняли подразделения группировки «Восток», а второй — военнослужащие группировки «Центр».