Минобороны России опубликовало видеокадры освобождения населённого пункта Воскресенка в Запорожской области. На записи запечатлена операция штурмовых подразделений группировки войск «Восток», которые преодолели подготовленную оборону ВСУ и установили контроль над селом.

Боевая работа группы войск «Восток». Видео © Telegram / Минобороны России

В операции участвовали военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии. Как сообщили в Минобороны, российским бойцам удалось прорвать оборонительные рубежи противника и занять населённый пункт.

В ведомстве подчеркнули, что переход Воскресенки под контроль российских войск позволил расширить занимаемую территорию на этом участке фронта. Кроме того, по оценке Минобороны, это создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений в Запорожской области.