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Регион
Опубликовано 24 октября, 17:35

Кличко обвинил администрации Киева в срыве закупок укрытий на 500 млн гривен

Обложка © ТАСС / Markus Schreiber / АР

Обложка © ТАСС / Markus Schreiber / АР

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил районные администрации украинской столицы в срыве закупок мобильных укрытий на 500 млн гривен. По его словам, выделенные ещё осенью 2025 года средства так и остались неиспользованными, а руководители районов находятся в вертикали власти Владимира Зеленского.

Градоначальник рассказал, что закупки осложнялись отсутствием утверждённых государственных требований к защитным сооружениям. Необходимые нормы, по его словам, появились только летом 2025 года.

«Нельзя поставить какой-нибудь сарай, написать на нём «Укрытие», а потом люди погибнут. Должны быть определены чёткие параметры защиты людей», — подчеркнул Кличко.

Однако после утверждения стандартов районные администрации так и не организовали закупки. Как утверждает мэр, чиновники объясняли бездействие нехваткой времени и сложностями с заключением контрактов.

При этом Кличко заявил, что не может самостоятельно привлечь руководителей районов к дисциплинарной ответственности. По его словам, увольнять их или объявлять выговоры вправе только президент Украины.

«Это может сделать только президент Украины, поскольку они находятся в его вертикали власти», — заявил мэр.

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Ранее Кличко обвинил центральные власти Украины в попытке добиться его отставки под предлогом плохой подготовки Киева к зиме. Мэр отверг претензии Зеленского к защите энергетической инфраструктуры столицы и заявил, что обвинения используются для давления на местное самоуправление.

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Александра Мышляева
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