Кличко пообещал бороться в случае отстранения его от должности мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет бороться, если его попытаются отстранить от должности. В интервью украинской службе Би-би-си он подчеркнул, что намерен защищать интересы города законными способами ради «демократии».

«Если будет смещение, я буду бороться. Я чётко знаю: это моя задача для того, чтобы Украина стала демократической европейской страной», — сказал Кличко.

По его мнению, решать, кто должен руководить Киевом, вправе сами жители. Мэр выразил уверенность, что горожане не хотят видеть во главе столицы назначенных сверху «парашютистов». Отдельно Кличко высказался о повседневной жизни в городе. Он назвал главной задачей прохождение сложного периода и предупредил, что рассчитывать на прежний уровень комфорта не стоит.

«Не будем забывать, в каких условиях мы живём. Не могут быть те же сервисы и такая же комфортная жизнь, как до войны», — заявил градоначальник.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях Кличко и Владимира Зеленского из-за подготовки Киева к зиме. Глава киевского режима критиковал городские власти за недостаточные меры по защите энергетики. Кличко отвергал претензии и связывал их с попытками ослабить местное самоуправление.