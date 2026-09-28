Кличко сообщил о повреждении нескольких АЗС в Киеве

Несколько автозаправочных станций получили повреждения в Оболонском районе Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, на объектах повреждены топливные колонки и возник пожар.

Других подробностей мэр пока не привёл. Информации о масштабах повреждений на момент сообщения также не было.

Склад немецкого производителя техники Kärcher на Украине полностью уничтожен в результате атаки ВС РФ 27 сентября. На момент атаки на объекте находились готовая техника и другая продукция компании. Часть заказов, хранившихся на складе, задержана или отменена. Kärcher намерена перейти на заранее подготовленные альтернативные логистические цепочки. Однако перестройка поставок потребует времени, поэтому компания предупредила партнёров о возможных перебоях.