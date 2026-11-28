В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что Киев рискует опустеть в случае разрушения мостов через Днепр. Глава польской дипломатии назвал нынешнюю зиму самой тяжёлой для Украины с начала боевых действий и отметил, что ситуация в украинской столице ухудшается с каждым месяцем.