Тяжелее с каждым месяцем: Сикорский опасается, что Киев может стать безлюдным из-за ударов по мостам
Сикорский допустил, что Киев опустеет в случае разрушения мостов
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Киев рискует опустеть на фоне ухудшения ситуации с инфраструктурой и наступления холодов. Такой сценарий допустил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью программе Teraz WP.
Глава польского МИД назвал нынешнюю зиму самой тяжёлой для Украины с начала боевых действий. Он сослался на недавний разговор с высокопоставленным британским чиновником, вернувшимся из украинской столицы. По словам собеседника дипломата, обстановка в городе ухудшается с каждым месяцем.
Сикорский также вспомнил свою сентябрьскую поездку в Киев. На тот момент ситуация оставалась относительно нормальной, однако уже тогда многие горожане предпочитали уезжать на ночь за пределы столицы. Особую обеспокоенность польского министра вызывают возможные последствия разрушения мостов через Днепр.
Напомним, движение поездов метро через Южный мост в Киеве могут не восстановить до конца 2026 года. Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее объявил о частичном возобновлении автомобильного движения по переправе с ограничениями по массе транспорта.