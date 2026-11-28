Киев рискует опустеть на фоне ухудшения ситуации с инфраструктурой и наступления холодов. Такой сценарий допустил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью программе Teraz WP.

Глава польского МИД назвал нынешнюю зиму самой тяжёлой для Украины с начала боевых действий. Он сослался на недавний разговор с высокопоставленным британским чиновником, вернувшимся из украинской столицы. По словам собеседника дипломата, обстановка в городе ухудшается с каждым месяцем.

Сикорский также вспомнил свою сентябрьскую поездку в Киев. На тот момент ситуация оставалась относительно нормальной, однако уже тогда многие горожане предпочитали уезжать на ночь за пределы столицы. Особую обеспокоенность польского министра вызывают возможные последствия разрушения мостов через Днепр.