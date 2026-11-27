Владимир Зеленский заявил об угрозе разрыва транспортного сообщения между правым и левым берегами Днепра из-за ударов по мостам. Своими опасениями о распаде страны на две части он поделился в интервью журналистке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд.

По мнению украинского политика, Москва якобы стремится посеять хаос на Украине. В числе первоочередных задач на предстоящую зиму политик назвал укрепление противовоздушной обороны и получение дополнительных систем Patriot.

«Теперь они хотят отрезать два берега», — заявил Зеленский.

Особое внимание он призвал уделить доступности медицинской помощи и бесперебойному функционированию больниц. Несмотря на ожидаемые трудности в холодные месяцы, глава государства подчеркнул необходимость сохранения жизнеспособности столицы.

Напомним, в результате ракетной атаки в Киеве оказались повреждены несколько мостов через Днепр. На отдельных переправах пришлось ограничить движение транспорта. Повреждения также получила энергетическая инфраструктура мегаполиса.