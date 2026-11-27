Зеленский испугался распада Украины на две части после ударов по мостам
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Владимир Зеленский заявил об угрозе разрыва транспортного сообщения между правым и левым берегами Днепра из-за ударов по мостам. Своими опасениями о распаде страны на две части он поделился в интервью журналистке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд.
По мнению украинского политика, Москва якобы стремится посеять хаос на Украине. В числе первоочередных задач на предстоящую зиму политик назвал укрепление противовоздушной обороны и получение дополнительных систем Patriot.
«Теперь они хотят отрезать два берега», — заявил Зеленский.
Особое внимание он призвал уделить доступности медицинской помощи и бесперебойному функционированию больниц. Несмотря на ожидаемые трудности в холодные месяцы, глава государства подчеркнул необходимость сохранения жизнеспособности столицы.
Напомним, в результате ракетной атаки в Киеве оказались повреждены несколько мостов через Днепр. На отдельных переправах пришлось ограничить движение транспорта. Повреждения также получила энергетическая инфраструктура мегаполиса.
Между тем сегодня глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов предупредил о возможном введении жёстких графиков подачи воды зимой. По оценке чиновника, коммунальный ресурс в лучшем случае будет доступен три часа с последующим восьмичасовым перерывом. Причиной такой ситуации он назвал недостаточную оснащённость насосных станций резервными источниками питания.