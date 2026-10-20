Кличко сообщил об ударе по энергетическому объекту в центре Киева

По словам градоначальника, к месту происшествия направлены экстренные службы. Какой именно объект оказался под ударом и насколько серьёзны повреждения, Кличко не уточнил.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года по энергетическим объектам Киева было зафиксировано почти 50 попаданий ракет и беспилотников. По словам Кличко, это примерно в 2,6 раза больше, чем за весь прошлый год. Мэр также раскритиковал украинские власти, потребовав объяснить, куда ушли средства, выделенные на защиту энергетической инфраструктуры. После ударов 14 октября повреждения получили несколько ключевых объектов столицы, в том числе теплоэлектроцентрали.