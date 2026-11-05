Больше половины жилых домов Киева до сих пор остаются без отопления, несмотря на наступившее ноябрьское похолодание. По состоянию на 5 ноября тепло поступает лишь в 45% жилого фонда украинской столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко по итогам заседания Киевского городского совета.

«На сегодня к отоплению подключено более 45% жилых домов города», — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

Таким образом, отопление ещё не поступило примерно в половину столичных многоэтажек. При этом официально отопительный сезон в Киеве стартовал ещё 16 октября, хотя первоначально батареи начали включать только в больницах, детских садах и школах.

Подключение жилого фонда началось значительно позже — 2 ноября. В городских властях объясняли, что запуск централизованной системы теплоснабжения требует времени из-за масштабов коммуникаций, общая протяжённость которых достигает трёх тысяч километров.

По оценке Киевской городской администрации, на подключение всех жилых домов может потребоваться около десяти дней. Ожидается, что основная часть зданий получит тепло к 12 ноября, если не возникнет новых аварий.

Ситуацию осложняет похолодание. Согласно приведённым данным, днём температура в Киеве составляет около четырёх градусов тепла, а ночью ожидается снижение до плюс одного.