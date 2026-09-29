Климат меняется: Почему Северный флот только сейчас прошёл пролив Шокальского

Первый в истории ВМФ России проход кораблей Северного флота через пролив Шокальского стал возможен в том числе из-за изменения ледовой обстановки в Арктике. Многолетние тяжёлые льды, которые раньше фактически перекрывали этот маршрут, постепенно становятся слабее, рассказал Life.ru географ, действительный член Русского географического общества Леонид Колотило.

Между островами архипелага Северная Земля корабли ранее не могли совершить проход, потому что там были тяжёлые льды. Сейчас льды тают потихонечку, то есть ледовая обстановка становится легче Леонид Колотило географ

По словам Колотило, проливы в высоких широтах могут годами оставаться забитыми льдом с торосами, что серьёзно осложняет навигацию даже для ледоколов. Сейчас ситуация постепенно меняется, а вместе с ней расширяются и возможности для судоходства. Географ отметил, что освобождение акваторий ото льда позволяет использовать ранее труднодоступные проливы и бухты. В некоторых районах таяние многолетнего льда также помогает точнее устанавливать очертания островов и разделяющих их проливов.

«Чем больше тают льды, тем больше у нас возможностей открывается, по сути. Естественно, это касается и проводки судов, и прохождения теми или иными проливами. Какие-то бухты появляются, освобождаются ото льда, и там можно встать. Изменение климата влечёт за собой изменение судоходства», — сказал Колотило.

Колотило также напомнил о Мангазее — заполярном городе, к которому поморы ходили морским путём на деревянных судах. Он привёл историю этого маршрута как ещё один пример того, насколько условия плавания могут меняться со временем. Считавшийся легендарным, он всё же был обнаружен. Остатки мангазейского острога находятся в современном Красноселькупском районе ЯНАО.

«В то же время, например, климат в Сибири был совсем другой. Был такой город Мангазея, туда был проход, поморы ходили на деревянных судёнышках. А потом 300 лет туда пойти было невозможно, потому что всё замерзало. Только в начале XX века на ледоколах можно было туда пробиться. Климат менялся, меняется и будет меняться. Ледовый покров менялся, меняется и будет меняться. Всё течёт, всё изменяется, нет ничего постоянного, чтобы за тысячу лет ничего не изменилось», — сказал географ.

По мнению Колотило, перемены затрагивали не только арктические моря. В подтверждение он привёл земледелие в Новгородской земле, сопоставив, как, по его словам, менялось выращивание пшеницы в разные века. Этот исторический пример остаётся оценкой собеседника: приведённых данных недостаточно, чтобы установить причины изменений в посевах.

При этом нынешний проход нельзя назвать прогулочным: Северный флот сообщал о сложной ледовой обстановке. Экипажам пришлось менять курсы и скорость для безопасного расхождения с айсбергами, а ледовую разведку по маршруту выполнял вертолёт Ка-29. Пролив Шокальского разделяет острова Октябрьской Революции и Большевик архипелага Северная Земля.

Ранее Life.ru сообщал, что отряд Северного флота впервые в истории ВМФ России прошёл через пролив Шокальского и вышел в Карское море. Переход проходил в сложной ледовой обстановке, а перед прохождением узкости на кораблях объявили учебную тревогу. Военные также оценили пригодность нового района плавания для дальнейших действий кораблей российского флота.