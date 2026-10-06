«Климатические бомбы» на столетие вперёд: Какие сюрпризы ждут Россию из-за потепления

Россия, по оценке климатолога Владимира Клименко, практически целиком находится в зоне максимального повышения температуры. Об этом он рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, людям придётся адаптироваться не только к более тёплой погоде в среднем. Привычные климатические закономерности начнут меняться, а вместе с ними — и погодные явления, которые раньше казались необычными или вовсе неизвестными.

Клименко объяснил это тем, что современный климат выходит за пределы условий, к которым приспособилась человеческая цивилизация. Таких значений глобальной температуры не было за последние 5,5 тысячи лет, поэтому рассчитывать на привычное будущее не стоит.

«Каждый год будет приносить сюрпризы», — заявил эксперт.

Происходящее он сравнил с «бомбами» и отметил, что запас климатических неожиданностей растянут как минимум на столетие. Самую сильную реакцию, по его мнению, будут вызывать неприятные сюрпризы.

Глобальное потепление, по прогнозу Клименко, продолжится как минимум до конца XXI века. Каждое новое десятилетие или даже пятилетие оказывается теплее предыдущего.

Особенно заметно это в северных и полярных регионах. В итоге адаптироваться придётся к двум вещам одновременно: более высокой средней температуре и новым, заранее плохо предсказуемым проявлениям изменившегося климата.

А ранее россиян предупредили, что в большинстве регионов РФ зима будет аномально тёплой. По словам специалиста, резкие изменения могут создавать условия для опасных метеорологических явлений.