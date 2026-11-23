Две недели переговоров, бесконечные споры и рекордное затягивание сроков так и не помогли мировым лидерам договориться о будущем климатической политики. Конференция ООН COP31 в турецкой Анталье завершилась без принятия главного итогового документа. Причиной провала стали разногласия вокруг отказа от нефти, газа и угля, сообщает The Guardian.

Переговоры почти 200 стран должны были закончиться ещё в пятницу, 20 ноября, однако продолжались до воскресенья. В результате COP31 стала самым продолжительным климатическим саммитом в истории. Подготовленный совместным председательством Турции и Австралии проект «Пакта Антальи» так и не получил необходимой единогласной поддержки.

Против документа выступили Евросоюз, Великобритания, Норвегия, Панама, Маршалловы Острова и ряд развивающихся государств. Главная претензия заключалась в том, что соглашение, призванное определить дальнейшие шаги по борьбе с глобальным потеплением, фактически обходило стороной ископаемое топливо — один из основных источников выбросов парниковых газов.

При этом проект предусматривал развитие электрификации экономики, финансовую поддержку беднейших стран и меры по ограничению последствий превышения температурного порога в 1,5 градуса, установленного Парижским соглашением. Однако противники пакта сочли этих положений недостаточными без прямого обязательства двигаться к отказу от ископаемого топлива.

Дополнительные разногласия вызвали предложения по использованию технологий улавливания и хранения углекислого газа. Критики опасаются, что такие решения могут позволить нефтегазовой и угольной промышленности ещё долгие годы сохранять прежние объёмы добычи вместо сокращения использования ископаемого топлива.

После продолжительных обсуждений председатель конференции, министр окружающей среды Турции Мурат Курум признал, что согласия по основному документу добиться не удалось. Поэтому «Пакт Антальи» не был принят, несмотря на попытки организаторов найти компромисс между странами с противоположными интересами.

Впрочем, полного провала переговоров удалось избежать. Участники COP31 согласовали несколько сопутствующих решений, в том числе механизмы «справедливого перехода», которые должны помочь работникам углеродоёмких отраслей адаптироваться к развитию низкоуглеродной экономики. Таким образом, саммит принёс отдельные договорённости, но его главный политический результат остался недостигнутым.