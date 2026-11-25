Молодые люди всё чаще подозревают у себя синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) после просмотра материалов о расстройстве в социальных сетях. Однако трудности с концентрацией не всегда свидетельствуют о наличии этого диагноза. Об этом НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

По мнению специалиста, популярность темы СДВГ в интернете привела к тому, что пользователи стали чаще замечать у себя отдельные симптомы и самостоятельно объяснять ими проблемы с вниманием.

Особенно восприимчивой к подобному контенту Жавнеров назвал аудиторию младше 25 лет. По его оценке, постоянное переключение между короткими видеороликами и большим количеством информационных сообщений также затрудняет длительную концентрацию.

«Из-за того, что этот термин и эта проблема стали активно распространяться в интернете, люди стали чаще замечать у себя эти проявления и, соответственно, считать, что у них тоже есть СДВГ», — отметил психолог.

При этом Жавнеров призвал различать клиническое расстройство и обычные трудности с концентрацией внимания. Он обратил внимание, что постоянные информационные раздражители, снижение мотивации и привычка быстро переключаться между занятиями могут влиять на способность сосредоточиться.

По словам специалиста, людям без диагностированного СДВГ может помочь развитие навыков самоконтроля и концентрации. Одним из способов тренировки внимания он назвал медитацию.

Психолог рекомендует практиковать её ежедневно по 10–15 минут один-два раза в день. Во время упражнения необходимо сохранять спокойную позу, следить за дыханием и возвращать внимание к выбранной точке, если мысли начинают отвлекать.

Жавнеров подчеркнул, что такая практика может помочь развивать способность удерживать внимание на одной задаче.