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Опубликовано 3 октября, 14:09

«Клоповый экспресс»: Нашествие насекомых сорвало движение поездов в Англии

В Англии отменили несколько поездов после обнаружения клопов в кабинах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Несколько поездов на юге Англии сняли с маршрутов после обнаружения клопов в кабинах машинистов. Насекомых заметили в составах оператора Southeastern, обслуживающего в том числе направления между Лондоном и графством Кент. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Проблемы начались в депо West Marina возле Гастингса. Сотрудники обнаруживали клопов не только на рабочих местах, но и среди личных вещей. Некоторые машинисты отказывались выходить в рейс на затронутых составах, а один якобы заявил, что сядет в кабину только в защитном костюме. По меньшей мере три рейса отменили в пятницу, а первые сообщения о насекомых появились ещё 22 сентября.

Один из поездов сотрудники прозвали «клоповым экспрессом». Во вторник он продолжал курсировать между Лондоном и Кентом, однако два вагона были закрыты для пассажиров после обнаружения насекомых.

При этом сам Southeastern настаивает, что масштабы проблемы меньше, чем следует из сообщений прессы. Компания подтвердила клопов в двух кабинах машинистов, но заявила, что в пассажирских салонах насекомых не обнаружили. Ещё два состава вывели из эксплуатации для проверки, после чего вернули на линию — они оказались чистыми.

Заражённые участки сейчас обрабатывают специалисты. Борьба с постельными клопами может требовать неоднократной дезинсекции: насекомые легко прячутся в щелях, тканях и вещах, а затем перемещаются вместе с человеком.

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Ранее Life.ru писал, что европейские специалисты предупредили о росте численности постельных клопов после жаркого лета. Эксперты связывали увеличение популяции с длительными периодами тепла, которые ускоряют размножение паразитов.

Больше новостей о необычных происшествиях за рубежом — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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