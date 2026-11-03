Футбольный клуб «Волна» из Нижегородской области пробился в плей-офф Пути регионов Кубка России, обыграв костромской «Спартак» со счётом 3:2. Команда стала первым представителем Второй лиги за последние четыре года, которому удалось добраться до этой стадии турнира.

Встреча шестого раунда прошла 3 ноября в Иванове. Уже на восьмой минуте Михаил Заботкин вывел нижегородцев вперёд, а на 42-й Артемий Гунько удвоил преимущество гостей. Перед перерывом Армин Спахич сократил отставание костромичей. Во втором тайме Кирилл Богданец на 53-й минуте забил третий мяч «Волны». «Спартак» ответил голом Сергея Бугриева на 65-й минуте, однако сравнять счёт так и не сумел.

Теперь нижегородскому клубу предстоит встретиться с одной из команд Российской премьер-лиги, которая займёт третье место в своей группе Пути РПЛ. Соперник определится по итогам группового этапа.

Последний раз представитель Второй лиги достигал этой стадии Кубка России в сезоне-2022/23. Тогда петербургская «Звезда» дошла до первого этапа четвертьфинала Пути регионов, где уступила «Нижнему Новгороду».

Для самой «Волны» нынешний розыгрыш уже стал самым успешным в истории. Клуб, основанный в 2016 году в посёлке Ковернино, по ходу турнира также выбил «Тюмень», «Торпедо» из Миасса, волгоградский «Ротор» и петербургское «Динамо».