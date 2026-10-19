КНБ Казахстана заявил о попытке устроить протесты нефтяников ради денег

В Казахстане пресекли схему давления на нефтяную компанию «Озенмунайгаз» через массовые протесты работников. По версии Комитета национальной безопасности (КНБ), участники криминальной группировки намеревались спровоцировать волнения, чтобы добиться дополнительного финансирования. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на областной департамент спецслужбы.

Операцию провели в Мангистауской области на юго-западе республики. Сотрудники КНБ действовали совместно с полицией. По данным правоохранителей, предполагаемые организаторы протестов находились в сговоре с руководством одной из подрядных организаций.

Как считают в спецслужбе, участники группы рассчитывали использовать недовольство нефтяников в финансовых интересах. Массовые выступления сотрудников должны были стать инструментом давления на заказчика — компанию «Озенмунайгаз», входящую в структуру национального нефтегазового холдинга «КазМунайГаз».

В КНБ утверждают, что своевременное вмешательство силовиков позволило предотвратить возможные беспорядки, погромы и мародёрство, которые могли сопровождаться человеческими жертвами.

Мангистауская область является одним из ключевых нефтедобывающих регионов Казахстана. Здесь расположены крупные месторождения углеводородов, а в городе Жанаозене сосредоточены предприятия нефтегазовой отрасли. Ранее в регионе уже возникали трудовые конфликты, связанные с условиями работы и оплатой труда.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабной операции казахстанских силовиков против 22 преступных групп, действовавших под прикрытием религиозно-экстремистских идей. По данным МВД республики, с начала 2026 года были задержаны 64 человека, причастных к различным преступлениям. Участники группировок занимались вымогательствами, грабежами, мошенничеством, браконьерством и незаконным оборотом наркотиков. Среди регионов их деятельности также фигурировала Мангистауская область.