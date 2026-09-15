От вымогательств до сбыта: В Казахстане накрыли десятки банд «религиозных экстремистов»

Казахстанские силовики пресекли деятельность 22 преступных групп, участники которых прикрывались религиозно-экстремистскими идеями. С начала 2026 года задержаны 64 человека, сообщило МВД республики.

Радикалы занимались мошенничеством, вымогательствами, грабежами, браконьерством и торговлей наркотиками. У них также хранилось огнестрельное оружие. Банды действовали в Алма-Ате, а также Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. Так, четверо жителей Алма-Аты похитили у мужчины 7,5 миллиона тенге — около 1,4 миллиона рублей. Суд приговорил каждого из них к пяти-шести годам заключения.

В Петропавловске сторонницу радикальных взглядов осудили на три года за четыре эпизода мошенничества с ущербом свыше двух миллионов тенге. Житель Павлодара получил пять лет колонии за 17 аналогичных преступлений на сумму более восьми миллионов тенге.

Всего полиция раскрыла 155 преступлений корыстной и насильственной направленности. Из незаконного оборота изъяли 114 единиц огнестрельного оружия, семь гранат, более 1,6 тысячи боеприпасов и свыше 32 килограммов наркотиков.

Кроме того, силовики задержали нескольких распространителей радикальной идеологии. Один из них планировал насильственные акции, другой пропагандировал в Сети идеи международной террористической организации. Они получили от шести до семи лет лишения свободы.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Таганрог. В результате ударов были повреждены многоквартирные и частные дома, склад Ozon, магазин и объекты сельскохозяйственных предприятий. Следователи устанавливают причастных к нападению и оценивают причинённый ущерб.