В Казахстане арестовали 5 человек по делу о гибели 14 военных на Каспии

Пять должностных лиц арестованы в Казахстане по делу о гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба президента республики по итогам совещания Касым-Жомарта Токаева с комиссией, проверяющей Минобороны.

Токаев потребовал привлечь к предусмотренной законом ответственности всех должностных лиц, чья вина в трагедии будет установлена. Расследование находится на его личном контроле.

«По фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование. Арестованы пять должностных лиц», — говорится в сообщении.

По предварительным результатам проверки, при подготовке учений были допущены существенные просчёты в оценке рисков, организации десантирования и обеспечении безопасности военных. Окончательную правовую оценку действиям фигурантов дадут после завершения расследования.

Трагедия произошла 24 сентября у побережья Мангистауской области. При высадке с катера «Кайсар» в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, остальные 14 погибли. По данным МВД, среди фигурантов дела — первый заместитель главкома ВМС, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера.