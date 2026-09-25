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Опубликовано 25 сентября, 10:36

Военных, погибших на учениях в Казахстане, унесло в море при высадке с катера

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Семнадцать казахстанских военнослужащих унесло в Каспийское море при высадке с катера «Кайсар». Троих удалось спасти, остальные 14 погибли, сообщила пресс-служба МВД республики.

Трагедия произошла 24 сентября во время учений «Хазар корганы — 2026» в 43 километрах от Актау. По данным следствия, личный состав высаживался на побережье в условиях неблагоприятной погоды. В этот момент резко усилился ветер.

После случившегося правоохранительные органы задержали пять представителей высшего и старшего командного состава Вооружённых сил Казахстана. Среди них — начальник штаба, первый заместитель главнокомандующего ВМС страны.

Фигурантами дела также стали два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера «Кайсар». Их подозревают в халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения, повлёкших тяжёлые последствия.

Досудебное расследование проводит военно-следственное подразделение МВД Казахстана. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии и степень ответственности задержанных.

Путин направил Токаеву соболезнования в связи с трагедией на учениях на Каспии
Путин направил Токаеву соболезнования в связи с трагедией на учениях на Каспии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днём общенационального траура. Для выяснения причин трагедии сформировали правительственную комиссию, семьям погибших пообещали необходимую помощь.

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Николь Вербер
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