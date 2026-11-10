КНДР испытала новые скоростные торпеды, которые получит флот в 2027 году
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Северная Корея провела испытания новых скоростных торпед, которыми планирует вооружить свой военный флот. ВМС КНДР начнут получать новое оружие в начале 2027 года. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Новейшая система торпедного оружия поступит на вооружение ВМС с начала 2027 года», — говорится в сообщении агентства.
Испытания прошли 9 ноября в Японском море. Новую торпедную систему создали специалисты нескольких оборонных научно-исследовательских учреждений Северной Кореи, которые совместно работали над проектом.
Во время испытаний новое оружие проверили специалисты Академии национальной обороны, Главного управления ракетостроения и Управления по исследованию морских мин. По информации ЦТАК, результаты подтвердили боевую эффективность торпед.
В агентстве уточнили, что испытания стали очередным этапом программы развития военных технологий страны.
Ранее КНДР также провела испытательный запуск нового комплекса противовоздушной обороны. При этом северокорейские власти пока не раскрыли его название, дальность действия и другие технические характеристики.