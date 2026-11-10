Северная Корея провела испытания новых скоростных торпед, которыми планирует вооружить свой военный флот. ВМС КНДР начнут получать новое оружие в начале 2027 года. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Новейшая система торпедного оружия поступит на вооружение ВМС с начала 2027 года», — говорится в сообщении агентства.

Испытания прошли 9 ноября в Японском море. Новую торпедную систему создали специалисты нескольких оборонных научно-исследовательских учреждений Северной Кореи, которые совместно работали над проектом.

Во время испытаний новое оружие проверили специалисты Академии национальной обороны, Главного управления ракетостроения и Управления по исследованию морских мин. По информации ЦТАК, результаты подтвердили боевую эффективность торпед.

В агентстве уточнили, что испытания стали очередным этапом программы развития военных технологий страны.