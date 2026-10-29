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Опубликовано 29 октября, 07:43

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Hairem

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Hairem

Северная Корея произвела новый запуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря. Пуск зафиксировали южнокорейские военные, а вскоре информацию подтвердили в Японии. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея запустила неизвестный снаряд в направлении Японского моря», — говорится в сообщении южнокорейского военного ведомства.

На момент первоначального заявления Сеул не уточнил, какое именно вооружение использовал Пхеньян. Сведения о месте старта, дальности полёта и технических характеристиках объекта также не приводились.

Практически одновременно за ситуацией начали следить японские власти. Министерство обороны Японии сообщило, что получило информацию о возможном северокорейском пуске и приступило к её проверке. Об этом передал телеканал NHK.

Позднее японская береговая охрана допустила, что запущенный объект мог быть баллистической ракетой. По предварительным данным японской стороны, он уже упал в море. При этом окончательная классификация снаряда пока не подтверждена.

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Ранее Life.ru сообщал, что Северная Корея испытала высокоскоростную управляемую торпеду «Чам-2.0», в конструкции которой утверждению Пхеньяна, используются технологии искусственного интеллекта. Испытания состоялись 15 октября при участии военных научных учреждений КНДР, а разработчики заявили об успешной проверке двигательной установки и системы движения нового оружия. Как утверждало северокорейское агентство ЦТАК, технологию совершенствовали в ходе более чем 180 испытаний.

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Юния Ларсон
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