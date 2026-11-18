Книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» выйдет на китайском языке. Договор о публикации произведения подписали в Гуанчжоу с издательством «Хуачэн» и Китайским литературным авторским обществом, сообщает RT.

Симоньян призналась, что известие о выходе книги в Китае стало для неё неожиданным и особенно трогательным событием.

«Я невероятно растрогана, что моя книга выйдет в Китае. Мне даже не верится», — поделилась журналистка.

По её мнению, интерес зарубежной аудитории к личной истории её семьи подтверждает универсальность тем, затронутых в произведении. В книге автор рассказывает о переживании тяжёлой утраты, борьбе с онкологическим заболеванием, воспитании детей и попытках продолжать привычную жизнь после смерти любимого человека. Симоньян убеждена, что переживания, связанные с любовью, жизнью и смертью, понятны людям независимо от страны и культуры.

Представитель Китайского литературного авторского общества высоко оценил философскую составляющую произведения. Он выразил уверенность, что история найдёт отклик у местной публики и заинтересует китайских читателей.

А в издательско-медийном холдинге «Наньфан» также рассчитывают на успешное знакомство аудитории КНР с книгой.

Ранее Life.ru сообщал, что российское издание «Непервой любви» уже поступило в книжные магазины страны. Издательство даже увеличило первоначальный тираж с 50 до 70 тысяч экземпляров из-за высокого спроса на книгу.