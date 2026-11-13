Продажу книг авторов, признанных иностранными агентами, предложили полностью запретить в России, чтобы лишить их возможности зарабатывать на отечественном рынке. С такой инициативой в беседе с «Абзацем» выступил руководитель правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Общественник считает, что действующих ограничений недостаточно. По его мнению, некоторые писатели, проживающие за границей, продолжают получать доходы от продажи произведений в России, несмотря на свою политическую позицию.

«Давно пора ввести практику запрета реализации произведений авторов, признанных иноагентами», — заявил Солдатов.

Он также обвинил часть авторов со статусом иноагента в распространении антироссийских идей и финансовой поддержке противников России.

Правозащитный центр «Сорок сороков» намерен обратиться в Государственную думу с предложением установить полный запрет на продажу подобной литературы. Солдатов рассчитывает, что депутаты действующего созыва смогут принять необходимые законодательные изменения.

Ранее вопрос об ограничении распространения произведений иноагентов уже поднимался в парламенте. В частности, обсуждались запреты на печать таких книг в российских типографиях и их реализацию через интернет-площадки. Однако новая инициатива предполагает более широкие ограничения, независимо от способа продажи.

При этом действующее законодательство не устанавливает общего запрета на продажу всех книг только из-за статуса их авторов. Распространение отдельных произведений может ограничиваться по другим правовым основаниям.

Ранее Симоновский районный суд Москвы заочно приговорил журналиста Михаила Фишмана* к двум годам колонии. Его признали виновным в участии в деятельности нежелательной организации из-за продолжения сотрудничества с телеканалом «Дождь»**, несмотря на установленные в России ограничения. Прокуратура запрашивала три года лишения свободы, однако суд назначил более мягкое наказание. Защита настаивала на оправдании журналиста, утверждая, что он занимался профессиональной деятельностью и не нарушал законы РФ.