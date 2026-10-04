Ко дню рождения Путина пекарня «Машенька» выпустит новый набор угощений

Подмосковная пекарня «Машенька» ко дню рождения президента России Владимира Путина выпустит более доступную версию набора с выпечкой, которую пробовал глава государства. Об этом «Газете.ru» рассказал владелец заведения Денис Максимов.

В набор войдут пирожки с картошкой и капустой, сочники, ватрушка, слойки с клубникой и вишней, бородинский хлеб и чиабатта. Вместо корзины их упакуют в крафтовый пакет, благодаря чему цена станет ниже. Купить набор смогут все желающие.

Ранее пекарня «Машенька», получившая известность после обращения к Владимиру Путину на прямой линии, сменила владельца. Прежнее ИП прекратило деятельность 8 сентября, однако заведение продолжило работу.